In arrivo la prima superluna del 2023

In arrivo la “superluna” del 2023, il cielo di luglio la accoglie oggi. Il fenomeno non sarà l'unico si ripeterà tre volte durante l’anno.

Nel mese di luglio appena cominciato ci sarà una specie di staffetta tra i pianeti: mentre è quasi al termine il periodo di visibilità serale dei pianeti a noi più vicini, Venere e Marte, torneranno finalmente a mostrarsi i giganti gassosi, Giove e Saturno.

I due saranno facili da osservare nella seconda metà della notte e prima dell’alba, come segnala l’Unione Astrofili Italiani, insieme anche a Urano e Nettuno. Mercurio, invece, proprio dal primo luglio è in congiunzione con il Sole e per alcune settimane sarà quindi praticamente inosservabile, per tornare visibile solo alla fine del mese.

Oltrepassato il solstizio d'estate, le giornate tornano lentamente ad accorciarsi: nel corso del mese la durata del giorno diventa più breve di circa 43 minuti.

Una curiosità, il 6 luglio la Terra raggiunge l’afelio, cioè il punto di massima distanza dal Sole: alle ore 21,00 italiane si troverà a oltre 152 milioni di chilometri dalla nostra stella.