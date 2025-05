Filippo Mariotti è l'inviato di San Marino RTV all'Eurovision Song Contest di Basilea, ci siamo collegati con lui in questa giornata in cui andrà in onda la seconda semifinale per farci raccontare il clima che si respira intorno alla kermesse. Vi ricordiamo che potete seguire lo show di questa sera su San Marino RTV e in onda anche su Radio San Marino con il commento dei colleghi Anna Gaspari e Gigi Restivo.