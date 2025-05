AGGIORNAMENTI DA BASILEA In attesa della finalissima

Filippo Mariotti è l'inviato di San Marino RTV a Basilea per l'Eurovision Song Contest. Ci colleghiamo con lui per avere feedback sulla seconda semifinale andata in onda ieri sera, e qualche anticipazione sulla finalissima di domani.



La finale dell'Eurovision sarà anche su San Marino RTV e in onda su Radio San Marino con il commento di Anna Gaspari e Gigi Restivo.

