CULTURA In Australia c'è un album che vende più degli ABBA "Songs of Disappearance" ha messo dietro di se in classifica anche The Weekend e Mariah Carey

Abba, Mariah Carey e presino The Weekend in Australia sono dietro a loro a uno stormo di uccelli...Avete letto benissimo, Australian Bird Calls "Songs of Disappearance" è un disco dove a cantare sono esclusiovamente dei pennuti. L'Aria Official Chart, così si chiama la classifica ufficiale dei dischi più venduti nello stato del Pacifico, metteva alla prima posizione l'album "Songs of Disappearance". Ora voi provate a pensare ai poveri Abba che ci hanno messo 40 anni per tornare a cantare insieme e con un nuovo album di inediti oltretutto. Sicuramente non si sarebbero mai aspettati di essere passati da questo disco.

"Songs of Disappearance" non è in effetti un disco come tutti gli altri, ha una sua storia ed è stato creato con un preciso scopo: quello di sensibilizzare sulla crisi di biodiversità. E' stato pensato e voluto da un esperto nel settore delle registrazioni di versi naturali, David Stewart, con alle spalle ben 30 anni di esperienza e una molto ben fornita collezionare suoni animali, tra i quali alcuni che altrimenti nessuno avrebbe mai sentito. Dietro ad ogni singolo cinguettio ci sonospesso parecchie ore di appostamenti, e questo particolare fa dell'album una "chicca" davvero speciale perché contiene la suo interno versi e suoni di molti uccelli che potrebbero non sopravvivere se non ci impegniamo insieme a proteggerli”.

Basti sapere che su 1.299 specie di volatili che popolano il territorio australiano ben 216 sono minacciate. Il lancio di Songs of Disappearance è stto pensato come una campagna dall'effetto simpatico e pervasivo, e ha premiato, avendo il suo effetto a livello di vendite. Nelle classifiche di vendite dei dischi in Australia, l'album si è piazzato al quinto posto, scavalcato da Adele, Ed Sheeran,e Taylor Swift. Ma i cari uccelli australiani hanno fatto meglio dei già citati Abba,The Weeknd e di Mariah Carey big soprattutto in questo periodo natalizio e persino di Michael Bublé, altro big del Natale.

Altro che "L'Uselin de la Comare"

