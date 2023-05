CURIOSITÀ In Barca al cinema Seconda edizione della prima rassegna cinematografica da guardare all'aperto nel primo Drive In sull'acqua

In Barca al cinema.

Al cinema comodamente in barca, torna “Un Mare di Cinema”, l’unico drive-in nautico che si conosca fino a questo momento, a Bellaria Igea Marina .

A partire da sabato 13 maggio prende il via la seconda edizione. Per vedere un bel film non occorre entrare in una sala cinematografica climatizzata, ma ci si mette tranquilli in barca, mentre la pellicola viene proiettata su un maxi schermo collocato su un altro natante a poca distanza.

Un cinema davvero alternativo per le sere d’estate. L’iniziativa è gratuita, su prenotazione e fino ad esaurimento posti. La serata avviene nell’ambito di un programma di attività collegate alla quarantunesima edizione del Bellaria Film Festival, in programma dal 10 al 14 maggio.

A Bellaria Igea Marina prende il via l’estate 2023 con il programma di iniziative intitolato “Energy Bim”. L’iniziativa “Un mare di cinema” è curata e organizzata da Fondazione Verdeblu in collaborazione con Approdi srl, Circolo Nautico e Diportisti ed il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina.

La “sala” cinematografica è costituita da una suggestiva arena galleggiante attorno ad un mega schermo, situato a poca distanza dal porto canale.



