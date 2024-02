CURIOSITÀ In bici in ascensore Una geniale invenzione permette di salire sulla collina di una cittadina norvegese con un ascensore per bici e ammirare il panorama senza fatica

In bici in ascensore.

Invenzione geniale o stimolatore per pigri su due ruote? Immaginate di andare in bicicletta per la città. Vi viene in mente di visitare un punto panoramico e godervi la vista.

Tuttavia c’è ancora una piccola salita davanti a voi, solo 130 metri, ma un compito difficile con una pendenza del 18%.

Rinunciare? No potete farvi dare un piccolo “aiutino”: mettere il piede destro a terra ed essere spinti su per la collina da una specie di “ascensore” per biciclette uno skilift da ciclisti senza dover far fatica e nemmeno pedalare.

Questa sorta di panacea anti pendenza esiste davvero dal 1993. L'ascensore per bici si trova nella città norvegese di Trondheim.

Il designer industriale Jarle Wanvik non voleva essere scoraggiato dalle colline della cittadina e voleva continuare ad andare in bicicletta. Così, ispirandosi al sistema degli impianti di risalita, ha inventato questo ascensore per biciclette.

