CURIOSITÀ In bicicletta Girare in bicicletta fa bene alla salute e all'umore lo confermano alcuni studi pubblicati recentemente

In bicicletta.

Pedalare non farebbe soltanto bene al corpo, ma anche alla mente. Per questo, il ciclismo non è solo fare attività fisica, ma farebbe bene alla salute, perché migliora l’umore e abbassa i livelli di cortisolo, potenziando anche le funzioni cognitive.

In particolare, pedalare all’aria aperta regolarmente indurrebbe il rilascio delle endorfine, dei neurotrasmettitori come la serotonina, la dopamina e la norepinefrina, fondamentali per il buon umore. Per questo il ciclismo è considerato fondamentale per prevenire e trattare l’ansia, la depressione e lo stress cronico.

Ma non bisogna per forza stare in campagna. Chi vive in città può utilizzare la bici per gli spostamenti giornalieri. Ovviamente se ci sono piste ciclabili, è meglio. Molti ciclisti parlano di “cycling high”, un fenomeno simile alla “runner’s high”.

Questo perché l’aumento della circolazione sanguigna favorisce il rilascio di sostanze benefiche per il cervello. Combatte la bassa autostima, l'ansia e la depressione, grazie al movimento e il contatto con l’ambiente esterno. Favorisce il sonno perché regola il ritmo circadiano e riduce i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

Stimola la memoria e le funzioni cognitive perché aumentano le cellule cerebrali, migliorando memoria e capacità di apprendimento. Aumenta la creatività: Il movimento ripetitivo rilassa la mente facendo sviluppare il pensiero creativo e la capacità di problem-solving.

Riduce lo stress e induce la calma. Potrebbe anche essere una sorta di tecnica di meditazione in movimento concentrandosi sul respiro, il corpo e il ritmo della pedalata. , Può migliorare anche la vita sessuale: I muscoli impiegati nella pedalata sono gli stessi che si utilizzano quando si fa sesso e quindi migliorano prestazioni e resistenza.

Rafforza anche i muscoli del cervello perché l’aumento del flusso sanguigno cerebrale porta più ossigeno e nutrienti alle cellule. Inoltre, pedalare triplica la produzione di proteine volte a produrre nuovi neuroni, migliorando la comunicazione tra varie aree del cervello.

Secondo alcuni studi rallenterebbe il declino cognitivo legato all’invecchiamento, mantenendo il cervello giovane e attivo più a lungo. Andare in bicicletta favorisce anche la socializzazione e contrasta la solitudine.

Sembra che i ciclisti che si muovono in gruppo siano tra i meno depressi proprio perché parlano, si sfogano e non si giudicano. Per ottenere benefici tangibili, bisognerebbe pedalare tra i 30 e i 60 minuti a ritmo costante, mantenendo un battito cardiaco intorno al 75% della frequenza massima andando in bici tre-cinque volte a settimana.

