In Carcere

In un mondo sempre più frenetico e iperconnesso, molte persone cercano modi alternativi per ritrovare un equilibrio mentale e sfuggire allo stress quotidiano.

In Corea del Sud una soluzione insolita ha preso piede: un ritiro che simula la vita in prigione, dove i partecipanti si sottopongono volontariamente a isolamento e privazioni per ritrovare la pace interiore.

Il centro, chiamato “Prison Inside Me”, si trova a Hongcheon, a poche ore da Seoul, ed è stato inaugurato nel 2013. L’idea è nata da un avvocato, Kwon Jong-suk, che dopo anni di lavoro estenuante ha iniziato a fantasticare sulla possibilità di rifugiarsi in una cella per staccare da tutto.

Da questo pensiero è nato un luogo in cui chiunque può sperimentare una sorta di reclusione volontaria. Il soggiorno standard dura tra le 24 e le 48 ore. I partecipanti pagano circa 80 euro al giorno per essere rinchiusi in una cella di appena 5 metri quadrati, senza alcun comfort.

Non ci sono letti, ma solo un materasso sottile sul pavimento. Il cibo è ridotto al minimo: una zuppa di riso al mattino, patate dolci al vapore e una bevanda a base di banana per cena. Sono vietati telefoni, computer, libri e qualsiasi forma di distrazione.

Gli unici oggetti concessi sono una penna, un taccuino e un set da tè. Il silenzio è una regola fondamentale, e parlare con gli altri ospiti non è permesso.