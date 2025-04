In difesa degli animali

Fino a oggi non esisteva una laurea specifica in diritto animale, sebbene fosse possibile seguire corsi di formazione in questo ambito. Ora l’Università Toulouse Capitole ha dato il via al suo nuovo diploma universitario in “diritto animale”, in collaborazione con l’École nationale vétérinaire de Toulouse.

Un risultato storico, che con questo corso innovativo si inserisce in un contesto sempre più attento alla protezione degli animali e alle questioni legali che riguardano il loro benessere.

L’iniziativa risponde a una crescente sensibilità verso i diritti degli animali, sempre più difesi anche nelle aule dei tribunali grazie all’impegno delle associazioni animaliste. Il nuovo programma prevede un totale di 120 ore di formazione, che forniranno agli studenti una solida preparazione su un settore in forte evoluzione.

La legge che nel 2015 ha riconosciuto agli animali lo status di esseri viventi dotati di sensibilità, sancendo un importante cambiamento nel Codice Civile, ha aperto la strada a una riflessione più profonda sulla loro protezione legale.

Questo corso vuole rispondere a un’esigenza crescente di esperti in grado di difendere i diritti degli animali in contesti legali, pubblici e sanitari.