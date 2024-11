CURIOSITÀ In Giappone l'ufficio postale delle emozioni Ascolta il Reloaded!

In Giappone l'ufficio postale delle emozioni.

Un ufficio postale dismesso si è trasformato in un'opera d'arte che accoglie lettere che arrivano da tutto il mondo e indirizzate a persone che non ci sono più, amori mai vissuti e, in alcuni casi, anche rivolte al proprio se del futuro. Si chiama "Ufficio Postale alla Deriva" (Hyōryū Yūbinkyoku), si tratta di un'installazione dell'artista Saya Kubota realizzata nell'isola di Awashima, nel Mar del Giappone.

Scopri tutta la sua storia nel reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: