In Gondola.

Se avete sempre sognato di diventare gondolieri ora c’è l’opportunità. Il Comune di Venezia ha infatti recentemente aperto un bando per la selezione di nuovi gondolieri, una figura storica e simbolica della città.

Questo bando, disponibile fino al 27 agosto 2024, ha lo scopo di mantenere viva la tradizione secolare della gondola, un elemento imprescindibile dell’identità veneziana. I candidati selezionati avranno l’opportunità di partecipare a un corso di formazione chiamato “Arte del Gondoliere”, che fornirà le competenze necessarie per ottenere il certificato professionale di gondoliere.

Per poter accedere al corso si dovranno soddisfare alcuni requisiti di base. È necessario essere maggiorenni, aver assolto l’obbligo scolastico, possedere un certificato di buona salute e non avere precedenti penali.

Inoltre è richiesto un attestato di abilitazione al nuoto rilasciato da un organismo riconosciuto. Prima di essere ammessi al corso, i candidati dovranno superare una preselezione che consiste in un esame di voga, da effettuarsi a prua di una gondola da traghetto “da parada”.

Questa prova è fondamentale per dimostrare l’abilità nella voga e ottenere l’idoneità necessaria per accedere al corso. Il percorso formativo è articolato in due fasi: una teorica e una pratica.

La parte teorica, della durata di 30 ore, include lezioni su normative di navigazione, storia dell’arte e della cultura veneziana, oltre che corsi di lingua inglese e francese, per garantire che i futuri gondolieri possano comunicare efficacemente con i turisti.

