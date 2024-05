ATTUALITÀ In Italia arriva il Bonus Zanzariere E tu per cosa chiederesti un incentivo?

In Italia arriva il Bonus Zanzariere.

La stagione estiva è alle porte e, come già da qualche anno a questa parte, si ripresenta il problema legato alle zanzare. Proprio per questo motivo in Italia è stato previsto il "Bonus Zanzariere 2024". Si tratta di un incentivo fiscale che consente di detrarre il 50% dalle spese sostenute per acquistare ed installare le zanzariere di casa. Per saperne di più, ascolta il reloaded!

E tu per cosa chiederesti un incentivo?

