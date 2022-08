SPORT In montagna il calcio è per veri campioni Con il campo in discesa o in salita, a seconda di dove si debba fare gol, tutto diventa più complicato

In montagna il calcio è per veri campioni.

Gli inventori di questa bizzarra modifica al gioco più amato del mondo rispondono ai nomi di Franz Mair e Peppi Knunz. Siamo nel 2014 sono in pieno svolgimento i mondiali di calcio in Brasile e guardando le partite alla tv, ai due è venuta l'idea di complicare un pochino il gioco. "Guardavamo le partite e le trovavamo noiose, il modo in cui giocavano non era difficile abbastanza per noi". Ora, essendo noto che: "il genio: è fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione” ecco che i due hanno la visione mistica di trasportare il calcio sui campi in montagna dove abitano loro. Infatti dicono: "Se i calciatori corressero su e giù per le nostre montagne, allora sì che rimarrebbero davvero senza fiato". Ed ecco l'idea del Calcio Alpino.

La località dove vivono Franz & Peppi si trova in Austria ed esattamente a Montafon. Ed è qui che gli abitanti si sono inventati questo bizzarro sport, il "calcio alpino estremo". Ma in che cosa si differenzia dal calcio che conosciamo? In niente, tranne....che si gioca sui pendii alpini, quindi il campo è pericolosamente in discesa. Non è una disciplina comoda ed esente da rischi, ma loro se ne fanno anche un vanto: "chiunque può giocare sui campi in piano", dice Alois Ganther, allenatore della squadra Supa Burschis.





Ma qua bisogna continuamente cercare di passarsi la palla, senza che rotoli via. E per i portieri che si buttano a terra per parare può diventare un problema fermarsi. Aggiungendo poi "anche a Montafon giochiamo a calcio, ma sui pendii più ripidi". Non hanno tutti i torti a definirlo uno sport estremo. Mair e Knunz, dal canto loro calano il carico aggiungendo: "Abbiamo pensato che sulle nostre montagne quei calciatori non sarebbero stati in grado di giocare, ma noi sì!"

Da lì lo sport si è sviluppato e conta adesso diverse squadre locali e hanno attirato anche uno sponsor importante.

Non perdiamoli di vista, ne risentiremo parlare.









