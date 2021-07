In movimento

Cambiano con le restrizioni che si sono allentate anche le abitudini per quanto riguarda lo sport, quello praticato abitualmente per mantenersi in forma o per passione. Se fino a qualche mese fa l'interesse per l'home fitness era molto alto per tutta una serie di motivi tra cui anche il fatto che è stata l'unica possibilità per fare sport durante la pandemia.









Ora che siamo tornati all'aperto, grazie alla stagione estiva e alla tante manifestazioni sportive previste in questo periodo, europei di calcio e olimpiadi gli interessi per le pratiche sportive si sono spostati all'outdoor. L'E-commerce è un termometro importante dell'orientamento degli acquisti, in una recente ricerca alcuni settori hanno avuto incrementi a tre cifre tre esempi: tute sportive 126%, Abbigliamento Running 115%, rollerblade 121%. Questo è l'andamento degli acquisti nel mese di giugno 21, l'incremento è stato calcolato sullo stesso periodo dello scorso anno.