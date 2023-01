In mutande contro il conformismo

Nonostante non sia più una novità riesce ancora a sbalordire. E' il “no trousers tube ride” che si celebra ogni anno l'8 gennaio. Anche quest'anno qualcuno sarà rimasto interdetto nel prendere la metropolitana di Londra trovandosi circondato da gente in mutande. Un evento nato con l'intento di sfidare il conformismo e strappare un sorriso.

Migliaia di inglesi hanno aderito riversandosi nella metro in slip o boxer. L'evento londinese si ispira a un'iniziativa newyorkese avvenuta per la prima volta nel 2002 quando un gruppo di attori delle performing arts, di natura comica, decise di cimentarsi in questa folle avventura. Il primo anno i partecipanti furono solo 7, ma attirarono parecchio l’attenzione e oggi i partecipanti sono aumentati a dismisura, tanto che dal 2008 l’iniziativa è diventata un evento internazionale, e oggi si svolge in più di 60 città in oltre 25 paesi del mondo!