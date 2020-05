In Olanda tra i congiunti anche gli amici di letto

E' tutto partito da un articolo apparso su un quotidiano in cui veniva definito il sesso come un “diritto umano e non un lusso o un capriccio”, da lì, il dibattito si è talmente acceso che l’Rvim, l’Istituto di Sanità olandese ha concesso nelle linee guida del governo di aggiungere alla ristretta cerchia di "congiunti autorizzati", anche “un amico di letto” o “di coccole”. Inutile dire che la scelta ha fatto molto discutere, avere un occhio di riguardo per i single va benissimo, ma addirittura inserire tra i congiunti anche i cosidetti "amici di letto" davvero da la sensazione di essere andati oltre. Certo il governo ha dimostrando grande interesse nella salvaguardia del benessere sessuale dei propri cittadini durante la pandemia, e sicuramente lo ha fatto per venire incontro alle esigenze di tutti. L’Istituto di Sanità ha varato questa norma con l’intento di addolcire la quarantena soprattutto per chi è single e patisce all’idea di un lockdown anche sessuale e senza coccole. Si è voluto trovare il giusto compromesso tra la necessità di ridurre al minimo il rischio di contagio e quella di salvaguardare il benessere sessuale dei propri cittadini. Così, nella convinzione di una maggiore efficacia di un lockdown "più morbido", è nato il suggerimento rivolto ai single di trovarsi un "compagno di letto (o di coccole) stabile". Infatti la precisazione è d'obbligo, questo speciale congiunto è ammesso purché sia sempre lo stesso, il tutto in nome del “lockdown intelligente”, si insomma, più morbido.In pratica, dal 23 marzo nel Paese libertario per eccellenza, le regole permettono fino a tre visitatori a casa a patto di mantenere almeno 1,5 metri di distanza. Anche qui, però, vengono sconsigliate le relazioni “non ufficiali”.

Resta invece sconsigliato ai single di fare sesso con gli sconosciuti.