In panchina si ma gigante.

Il nome che li distingue è “Panchinisti itineranti”, il loro hobby ? La caccia alle panchine giganti. L'idea è venuta a Chris Bangle, un designer americano che insieme alla moglie Catherin ha ideato quella che è la prima “Big Bench” e l'hanno installata a Clavesana nel cuneese.





La panchina gigante è stata poi riprodotta, magari non nello stesso colore e piazzata in diversi luoghi panoramici in diverse località italiane. L'obbiettivo del progetto è promuovere il turismo e soprattutto la scoperta di nuovi panorami incantevoli al di fuori dei circuiti tradizionali sostenendo allo stesso tempo imprese e comunità locali. Tutte le panchine sono registrate e inserite in una mappa e chi viaggia per scoprirle può ottenere un passaporto da timbrare ogni volta che si incontra una panchina gigante. Tutte le panchine sono registrate e inserite in una mappa e chi viaggia per scoprirle può ottenere un passaporto da timbrare ogni volta che si incontra una panchina gigante.



