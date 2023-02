In quanti secondi ci innamoriamo di una canzone?

Quanto tempo ci occorre per decidere se un brano è di nostro gradimento? Sicuramente da qualche anno è cambiato molto il modo in cui usufruiamo della musica. Se prendiamo come punto di riferimento la piattaforma di "TikTok", sappiamo che bastano pochi secondi per far si che un brano diventi virale solamente con l'ascolto di un semplice ritornello e sappiamo anche che oramai non ci prendiamo più il tempo di ascoltare un brano che abbia una durata superiore a 3 minuti.

Una ricerca della New York University ci conferma tutto questo e ha individuato le tempistiche esatte attraverso le quali mediamente si decide se una canzone ci piace o meno. Vi ritrovate?