CURIOSIOTÀ In Toscana la ciclovia musicale Una pista ciclabile interamente dedicata a Giacomo Puccini

In Toscana la ciclovia musicale.

C’è una meravigliosa ciclovia in Italia dedicata a Giacomo Puccini. Un percorso da assaporare lentamente, in bici, tra Lucca e la Versilia, terra d’origine del grande compositore italiano.

E, non a caso, la particolarità è che si tratta di una ciclovia “musicale”: una speciale segnaletica consente di accedere, tramite QR code, a un accompagnamento durante la pedalata e di ascoltare le sinfonie suggerite in alcuni passaggi su due ruote.

La Ciclopedonale Puccini è nata nel 2011 su un sentiero lungo il fiume Serchio, con i rilievi preappenninici sullo sfondo.

Si estende per 58 km tra filari di pioppi, case coloniche e vigne, uliveti e boschi, dal capoluogo fino a Torre del Lago, attraversando Corte Parda, Filettole, Massaciuccoli, Massarosa e Viareggio con un percorso pianeggiante adatto a tutti.

Imperdibile, una volta giunti a Torre del Lago, oggi rinominata Torre del Lago Puccini, il museo allestito nella Villa Puccini, l’abitazione in cui il compositore trascorse molti anni della sua vita.

