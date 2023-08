In Umbria il Baloon Grand Prix 2023

E' uno degli appuntamenti internazionali più attesi, arrivano equipaggi da tutto il mondo.

Sono gigantesche e variopinte le mongolfiere, provenienti da varie parti del globo, tornano a sfidarsi per la 36esima edizione dell’Italian International Balloon Grand Prix.









Per tutta la settimana sorvolano le valli del Sagrantino e del Tuderte in occasione della kermesse, in programma fino al 6 agosto. Si tratta di uno spettacolo incredibile , le aree di decollo confermate nei comuni di Gualdo Cattaneo e Todi.

Il cielo dell'Umbria sarà colorato da questi palloni giganteschi, giornate da vivere occhi al cielo e con il naso all’insù.

Durante la manifestazione, che vedrà la partecipazione di circa 80 equipaggi, saranno organizzate sfide e competizioni, al termine delle quali verrà decretato il vincitore del Sagrantino Italian International Balloon Challenge Cup.