In vacanza.

Un ricerca di Bankitalia ha messo in risalto quali sono i turisti che spendono di più in Italia.

Uno studio di Bankitalia ha tracciato le abitudini dei turisti stranieri in Italia. Sono i Tedeschi a spendere di più: nel 2023 hanno sborsato più di 8 miliardi. A seguire: Statunitensi (con 6 miliardi e mezzo) e Britannici (fermi a 4 miliardi e mezzo) e Francesi (oltre 2 miliardi).

A far gola ai viaggiatori, inducendoli a metter mano al portafogli, soprattutto il made in Italy. Per gli stranieri, l’immagine del nostro Paese è associata a creatività ed esclusività. I prodotti di lusso risultano particolarmente appetibili per Americani e Arabi: molto munifici, di fronte ad articoli griffati.

Tra le merci maggiormente ambite: abbigliamento e accessori in pelle, gioielli ed orologi. E le città ? L’estate 2024 ha visto un interessante cambio di scena nel panorama turistico italiano, con alcune province meno note che invece si sono fatte notare per l’alto volume di spesa da parte dei turisti stranieri.

Accanto alle grandi città come Roma, Venezia, Napoli, Milano, Firenze e Verona, che dominano storicamente le classifiche turistiche, c’è un sorprendente elenco di destinazioni che hanno attirato l’attenzione dei viaggiatori internazionali.

Tra queste figurano Bolzano, Sassari, Salerno e Brescia, provincie che, nel periodo estivo, hanno contribuito con il 13% alla spesa complessiva in Italia tramite Pos fisici. Vediamo le ragioni dietro questi dati sorprendenti quanto soddisfacenti.

