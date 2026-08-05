CURIOSITÀ In vacanza con cane e gatto Il 54% delle persone porta il proprio pet in vacanza

In vacanza con cane e gatto.

Gli animali domestici sono al centro dei nostri pensieri e si parla di “pet travel mania” perché il 54% delle persone porta il proprio pet in vacanza e l’Italia è nella top 10 delle vacanze pet friendly, precisamente all’ottavo posto.

Secondo diversi studi di settore ripresi da Dogster, il 54% dei proprietari prevede di viaggiare in compagnia del proprio amico a 4 zampe, e il 58% dichiara di preferire la loro compagnia a quella di amici o familiari.

Molti decidono le destinazioni sul fatto se possono portare con sé i propri animali e il business dell’ospitalità ai pet ha dovuto adeguarsi. Oggi infatti circa il 75% degli hotel, dagli Air BnB agli alberghi di lusso sono pet-friendly.

Per spostarsi, nonostante i rincari della benzina, l’auto resta il mezzo privilegiato per viaggiare con i pet. Addirittura il 10% dei viaggiatori ha svelato di aver nascosto il cane per eludere i divieti delle strutture ricettive e il 3% ha fatto finta fosse un neonato e l’ha fatto salire a bordo dell’aereo.

E se quello del “dog travel” è un trend affermato, secondo Google Trends c’è stato un boom di ricerche sui luoghi che li ospitano del +650% a livello mondiale. Per fortuna l’Italia è molto pet friendly infatti è 8° nella top 10 mondiale.

Secondo il Global Pet Travel Data Report 2026” di Starwood, in cima alla classifica ci sono gli Stati Uniti, seguono il Regno Unito, l’Australia e la Spagna. I cani che viaggiano sono oltre 30.000, 15.000 i gatti.

Ovviamente pesa la grandezza dei trasportini e la capienza negli aerei. Motivo per cui un viaggio internazionale richiede una precisa pianificazione. Secondo lo studio condotto dagli esperti dello Schesir Respect My Nature ci sono 5 specifici accorgimenti da seguire per proteggere i nostri pet domestici in vacanza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: