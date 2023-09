In vacanza con fido

Programmare le vacanze estive portando anche il cane è diventata una cosa frequente. La Spagna si è organizzata offrendo un ventaglio di opportunità pet-friendly (come segnalato dal tgcom24). Vediamone alcune:

Barcellona - Ha un sito web di benessere animale dove si trovano informazioni su dove portare i cani nei luoghi pubblici, nelle aree verdi e sulle spiagge e quali sono le regole per portarli sui mezzi pubblici.

Bilbao - Nella Spagna settentrionale, permette di visitare il centro a piedi; quindi, risulta facile spostarsi con gli animali: si passeggia con il cane lungo la ría del Nervión e sempre più locali accettano gli amici a 4 zampe.

Valencia - Nel 2019 è stata premiata come città pet-friendly grazie all’elevato numero di parchi e spazi aperti in cui passare del tempo con il proprio animale da compagnia: il letto del fiume Turia, la spiaggia di Pinedo e tanti i luoghi veramente da utilizzare, per il clima mite, in tutto l’arco dell’anno.

Granada – Girare insieme a fido lungo i sentieri sotto la Sierra Nevada è imperdibile. E al ritorno in città, sono affascinanti le vie storiche e i locali dove ‘tapear’ all’aperto. E se, dopo tanto camminare, ci si vuole riposare continuando a esplorare la città, si può salire in loro compagnia su uno dei ‘taxiguau’.

Siviglia - Ci sono molte aree attrezzate per cani, come i parchi Infanta Elena, Alamillo, de los Príncipes o Tamarguillo con circuiti agilità e piscine dove rilassarsi con i propri animali.

Tutte le info sono reperibili anche sul sito Spain.info