CURIOSITÀ In vacanza con fido Tante le opportunità per poter partire in vacanza con il nostro cane anche in Spagna

In vacanza con fido.

Programmare le vacanze estive portando anche il cane è diventata una cosa frequente. La Spagna si è organizzata offrendo un ventaglio di opportunità pet-friendly (come segnalato dal tgcom24). Vediamone alcune:

Barcellona - Ha un sito web di benessere animale dove si trovano informazioni su dove portare i cani nei luoghi pubblici, nelle aree verdi e sulle spiagge e quali sono le regole per portarli sui mezzi pubblici.

Bilbao - Nella Spagna settentrionale, permette di visitare il centro a piedi; quindi, risulta facile spostarsi con gli animali: si passeggia con il cane lungo la ría del Nervión e sempre più locali accettano gli amici a 4 zampe.

Valencia - Nel 2019 è stata premiata come città pet-friendly grazie all’elevato numero di parchi e spazi aperti in cui passare del tempo con il proprio animale da compagnia: il letto del fiume Turia, la spiaggia di Pinedo e tanti i luoghi veramente da utilizzare, per il clima mite, in tutto l’arco dell’anno.

Granada – Girare insieme a fido lungo i sentieri sotto la Sierra Nevada è imperdibile. E al ritorno in città, sono affascinanti le vie storiche e i locali dove ‘tapear’ all’aperto. E se, dopo tanto camminare, ci si vuole riposare continuando a esplorare la città, si può salire in loro compagnia su uno dei ‘taxiguau’.

Siviglia - Ci sono molte aree attrezzate per cani, come i parchi Infanta Elena, Alamillo, de los Príncipes o Tamarguillo con circuiti agilità e piscine dove rilassarsi con i propri animali.

Tutte le info sono reperibili anche sul sito Spain.info



