In vacanza con i fantasmi

A Las Vegas una società privata organizza in tour fantasmatico

di Roberto Bagazzoli
11 ott 2025
Immagine dal sito ufficiale Hotel Cortez
Immagine dal sito ufficiale Hotel Cortez

Il leggendario El Cortez Hotel & Casino di Las Vegas lancia una sfida per la stagione spettrale: 5000 dollari al cacciatore di fantasmi che indagherà le attività paranormali dell'hotel più antico e infestato della città.

Le candidature per il concorso sono aperte dal 6 al 31 ottobre, mentre l’attesissima esplorazione notturna all'interno dell'El Cortez si svolgerà nel mese di dicembre.

Una volta selezionato, il vincitore dovrà perlustrare le zone più attive, inclusi i corridoi e il casinò, utilizzando una specifica attrezzatura paranormale. Ad aumentare il brivido contribuisce un dettaglio macabro legato alla storia dell'albergo: si dice che il seminterrato dell’El Cortez ospiti i resti cremati di vecchi dipendenti.

Nonostante l'enorme interesse generato dalla notizia, l'El Cortez Hotel & Casino ha subito voluto chiarire la sua posizione: la struttura non è in alcun modo legata agli organizzatori della caccia ai fantasmi.




