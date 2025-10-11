In vacanza con i fantasmi
A Las Vegas una società privata organizza in tour fantasmatico
Il leggendario El Cortez Hotel & Casino di Las Vegas lancia una sfida per la stagione spettrale: 5000 dollari al cacciatore di fantasmi che indagherà le attività paranormali dell'hotel più antico e infestato della città.
Le candidature per il concorso sono aperte dal 6 al 31 ottobre, mentre l’attesissima esplorazione notturna all'interno dell'El Cortez si svolgerà nel mese di dicembre.
Una volta selezionato, il vincitore dovrà perlustrare le zone più attive, inclusi i corridoi e il casinò, utilizzando una specifica attrezzatura paranormale. Ad aumentare il brivido contribuisce un dettaglio macabro legato alla storia dell'albergo: si dice che il seminterrato dell’El Cortez ospiti i resti cremati di vecchi dipendenti.
Nonostante l'enorme interesse generato dalla notizia, l'El Cortez Hotel & Casino ha subito voluto chiarire la sua posizione: la struttura non è in alcun modo legata agli organizzatori della caccia ai fantasmi.
