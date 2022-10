CURIOSITÀ In Vacanza con il "baratto". Una iniziativa che ci porta indietro nel tempo, andare in vacanza con la formula del baratto, strutture offrono ospitalità in cambio di servizi.

In Vacanza con il "baratto"..

Parlando di viaggi ecco una modalità alternativa. In Italia in particolare nella settimana dal 14 al 20 novembre sarà infatti possibile scoprire borghi, cascine e città d'arte senza spendere un euro perché torna l'iniziativa del baratto. L'appuntamento, che aveva subito lo stop a causa della pandemia, è promosso e organizzato dal sito Bed-and-Breakfast.it. Coinvolti migliaia di B&B, agriturismi, casali e piccoli alberghi sparsi per tutto il territorio italiano.

Ma come funziona? Le strutture apriranno le porte ai loro ospiti offrendo il soggiorno e la prima colazione senza chiedere soldi, ma in cambio di servizi. C'è ad esempio chi deve imbiancare una parete, chi raccogliere le olive, chi invece ha bisogno di un sito web nuovo, chi cerca giochi da tavola e chi volumi per la libreria. Chi richiede poeti e cantanti. Buona vacanza!



