CURIOSITÀ In Vacanza con l'AI L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale permette di organizzare nei mini termini una vacanza dai bagagli alle previsioni meteo

In Vacanza con l'AI.

Per fare lo slalom tra le tariffe, limitare le spese extra e trovare soluzioni che facilitino il risparmio c'è, anche se non ce ne siamo forse ancora resi conto, l'intelligenza artificiale.

Una nuova tendenza è proprio quella di farsi aiutare dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per viaggiare in modo più facile e soprattutto più economico. Ci sono moltissime piattaforme che aiutano ad ottenere itinerari di viaggio su misura in soli 30 secondi.

Basta inserire le nostre preferenze, come destinazioni desiderate, attività preferite e lo stile del viaggio e l'intelligenza artificiale farà il resto, creando un programma dettagliato e personalizzato.

Grazie ai progressi straordinari dell'intelligenza artificiale, ad esempio, possiamo scattare una foto della lista di cose da mettere in valigia per le vacanze, non dimenticando magari gli articoli necessari per un viaggio all'estero o per la nostra famiglia, chiedere se manca qualcosa e se la lista aggiornata rispetta le limitazioni vigenti sui bagagli, tutto in un'unica operazione.

Moltissime piattaforme utilizzano l'IA per analizzare le preferenze e creare itinerari su misura, includendo suggerimenti per attività, ristoranti e attrazioni. Questo permette di ottenere un viaggio personalizzato senza dover passare ore a pianificare.

