In vacanza gratis

Se il viaggio è la vostra passione ecco una gran bella opportunità per farlo gratis. Radical Storage network che offre un servizio di deposito bagagli in tutto il mondo cerca: “night train testers” gente pagata per spostarsi in treno.

I candidati ideali dovranno poi raccontare la loro esperienza viaggiando sui treni notturni di tutta Europa. Il prescelto avrà a disposizione un abbonamento interrail di un mese per 7 viaggi in Europa, i biglietti per cinque treni notturni, un mese di deposito-bagagli in tutto il continente, e un compenso di 500 sterline.

In cambio, dovrà raccontare tutto attraverso video e fotografie: ma anche di recensire i depositi bagagli. Chi volesse candidarsi dovrà compilare un form sul sito di Radical Storage. I termini scadono il 5 luglio, mentre il lavoro comincerà questa estate.

I requisiti che si debbono possedere; essere maggiorenni, avere documenti di viaggio validi per gli spostamenti in tutta Europa e padronanza dell’inglese. L’esperienza sarà raccontata sul blog di Radical Storage.

Altra caratteristica fondamentale sapersi muovere in maniera indipendente e autonoma; saper scattare foto e fare video in alta qualità, per mostrare i dettagli di quanto raccontato; avere capacità organizzative, dato che gli toccherà pianificare i propri viaggi.