In vacanza in silenzio

Il silenzio come terapia naturale per ridurre lo stress, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

È quello che promette il progetto turistico Stay Quiet nella regione della Scania, nel sud della Svezia. Per vivere questa esperienza, del tutto gratuita, serve raggiungere delle bellissime baite isolate, tra laghi, fiordi e foreste e non fare rumore.

È l’unica condizione! In caso contrario per i partecipanti il soggiorno terminerà. A monitorare i suoni prodotti dai partecipanti un misuratore di decibel al quale non si può sfuggire.

All’inizio la quiete può sembrare assordante, ma con il passare delle ore mente e corpo proveranno solo grandi benefici.

Durante l’esperimento, che punta a far riflettere le persone su come il silenzio sia diventato un lusso raro, le giornate scorreranno lente tra bagni nel bosco, passeggiate serali e cene davanti al fuoco, rigorosamente senza smartphone o altre distrazioni.

Le iscrizioni per questo 2025, purtroppo sono già state chiuse, ma gli organizzatori assicurano che Stay Quiet sarà proposto anche nel prossimo anno.








