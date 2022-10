CURIOSITÀ In vacanza per tutta la vita L'idea è quella di formare una vera e propria comunità che sarà sempre in navigazione, 547 residenze di lusso e a bordo scuola, biblioteche, ristoranti, bar, piscine. Una vera e propria città galleggiante.

In vacanza per tutta la vita.

Quante volte ci sarà capitato di pensare che la vera soluzione potrebbe essere, partire e restare in vacanza per tutta la vita ? Abbiamo una possibile soluzione! Si chiama MV Narrative la nuova nave di Storylines pensata per ospitare dei passeggeri “a vita”. L’idea è quella di formare una vera e propria comunità galleggiante, sempre in viaggio. Sulla nave ci saranno uffici, 20 ristoranti, una scuola, una biblioteca, un ospedale, una banca e diversi bar. Per quelli che saranno veri e propri residenti della nave ci saranno anche 3 piscine con solarium, area per esercizi per animali domestici, centro business, un salone di bellezza.

Per ama lo sport, una pista per la corsa all'aperto, una palestra completa con attrezzature all'avanguardia, uno studio di yoga, simulatori di golf, una pista da ballo. Ci sarà anche un programma di educazione giovanile; sulla nave ci sarà quindi la prima scuola itinerante sul mare. A bordo non ci sarà posto solo per la noia. Coloro che decidono di prendere casa sulla My Narrative avranno a disposizione una sistemazione di lusso: ci sono 547 residenze, vendute come normali immobili, ma l’indirizzo sarà sempre in movimento



