CURIOSITÀ In vacanza risparmiando Per prenotare il volo aereo per le vacanza si può sfruttare la cosiddetta 'regola del martedì' per prenotare un volo, facendo attenzione ad alcuni accorgimenti

Vacanze al risparmio, un 'must' sempre più diffuso, visti i rincari che si delineano ogni anno, tanto che, per molti italiani la villeggiatura è tornata a essere un lusso.

Per chi ha pazienza e tempo, però, può sfruttare la cosiddetta 'regola del martedì' per prenotare un volo, facendo attenzione ad alcuni accorgimenti.

Spesso le compagnie aeree lanciano nuove promozioni e sconti il lunedì a mezzanotte e, il giorno successivo le concorrenti, per non essere da meno si adeguano, creando una finestra di 24 ore in cui è possibile trovare i prezzi più bassi.

Tuttavia, non bisogna avere fretta! E' fondamentale tenere conto del fuso orario del vettore che promuove il prezzo vantaggioso.



