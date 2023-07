In Vacanza senza valigia

Poter partire senza il pensiero stressante di fare i bagagli ma solo con lo stretto necessario, gli abiti li trovate a destinazione.

Questa idea geniale ha come nome un bellissimo gioco di parole, si chiama “Any Wear, Anywhere” e l’obiettivo è quello di creare viaggi sostenibili e flussi commerciali allo stesso tempo.

I viaggi saranno più sostenibili perché volando più leggeri ci saranno meno emissioni di anidride carbonica e si attiverà anche un’economia circolare. Il nuovo servizio è stato lanciato dalla compagnia Japan Airlines in collaborazione con Sumitomo Corporation.

Come funziona? In modo molto semplice, si noleggia infatti un kit di abiti che poi vengono recapitati direttamente in albergo o nella struttura in cui si alloggerà.

Gli abiti in affitto provengono dagli stock dei capi invenduti, quindi è un modo geniale per eliminare gli sprechi. Inoltre, lasciando a casa 10 chili di bagagli si abbattono le emissioni di anidride carbonica di ben 7,5 chili.

Ovviamente per gli abiti ci sono varie possibilità a seconda del proprio stile. C’è il kit smart, smart casual e misto e le taglie sono divise in piccole, medie e grandi.