In viaggio a casa degli altri

Un incrocio tra una challenge di Til Tok e Pechino express negli ultimi cinque anni ha dormito in più di 500 case di perfetti sconosciuti. Shuraf Ishida è un trentatreenne giapponese che ha deciso di esplorare la sua bellissima nazione, il Giappone, e poi il resto del mondo, da turista.

Perché i viaggi sono la sua grande passione o ossessione, come racconta lo stesso ragazzo. A 28 anni la scelta di licenziarsi e di vendere i suoi beni per mettersi in viaggio.

Grazie ai suoi risparmi non si è ancora fermato, e alla generosità delle persone che incontra non dorme in Hotel ma nelle loro abitazioni. Ishida con un semplice cartello con scritto: “Per favore, lasciatemi dormire stanotte!” cerca di attirare l’attenzione di chi passa nei pressi di stazioni dei treni o delle metropolitane.

Fino ad oggi ha sempre ricevuto ospitalità. Ad ospitarlo molti uomini single con problemi di solitudine.