In viaggio

Qualche tempo fa ogni documento era cartaceo: quello d'identità, il codice fiscale, la patente. Piccoli libretti a più facciate di diverse dimensioni, spesso troppo grandi per tanti portafogli.

Oggi, a sopravvivere al formato analogico, sono soltanto il passaporto e la tessera elettorale. Mentre il documento d'identità di carta ha ormai i mesi contati.

Ed ora, infatti, non sarà più valido per andare all'estero. Una misura che parte nel pieno delle vacanze estive e che potrebbe trovare impreparati tanti italiani.

I viaggiatori che vorranno recarsi in un altro stato dovranno essere, dunque, muniti di Cie, la carta d'identità elettronica, o di passaporto. In alcuni casi potrebbe essere valido anche il documento provvisorio rilasciato dai Comuni "di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile".

Ma non dappertutto. Per fare un esempio, come riportato sul sito Viaggiare sicuri della Farnesina, in Finlandia non è riconosciuto, al contrario, in Albania sì.

Si tratta di "un cambiamento che arriva proprio nel bel mezzo delle partenze estive, e che rischia di creare disagi ai cittadini anche perché non è stata realizzata una adeguata campagna informativa presso gli utenti".

Lo ha sottolineato il Presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, che consiglia, a chi deve viaggiare all'estero, "di informarsi in anticipo sui documenti necessari per entrare in Paesi stranieri, anche attraverso il sito Viaggiare sicuri della Farnesina".











