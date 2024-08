CURIOSITÀ In viaggio ad Oriente Un viaggio in treno extralusso attraversando l'antica via della seta

In viaggio ad Oriente.

Parlando di viaggi che si prospettano indimenticabili dobbiamo parlarvi del Samarkanda Express che vi lascerà senza fiato.

Il treno che sarà extralusso promette di offrire uno degli itinerari tra i più belli al mondo. La direzione scelta è quella delle terre d’Oriente attraversando l’antica Via della Seta, in Uzbekistan.

A progettare le carrozze sarà una compagnia ferroviaria italiana che firmerà con l’Asia questa partnership. Il treno dovrebbe debuttare nel 2026, e qualche dettaglio è stato svelato.

Partenza da Tashkent, capitale uzbeka. Prima sosta a Samarcanda, storica città nota soprattutto per la sua architettura che mescola culture diverse. Seconda sosta a Bukhara, considerata il motore dell’economia in quanto antica Via della Seta.

Ultima tappa a Khiva, verso Occidente.

