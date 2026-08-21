CURIOSITÀ In viaggio alla ricerca delle proprie radici Heritage Travel è il nome della nuova tendenza per chi pianifica viaggi alla ricerca dei luoghi delle proprie radici

In viaggio alla ricerca delle proprie radici.

Il desiderio di sapere da dove provenivano i nostri antenati e, ancora meglio, visitare i luoghi in cui affondano le proprie origini, si sta affermando come un’importante tendenza di viaggio, capaci di spostare numeri considerevoli di persone.

A differenza degli Stati Uniti, che conta percentuali importanti di immigrati da tutto il mondo, in Italia i flussi sono stati soprattutto di emigrazione verso l’estero.

Dal Sud verso il Nord, più ricco e industrializzato, tuttavia nel 2026 si sta registrando un'evoluzione importante in questo settore: l'Heritage Travel è diventato un fenomeno bidirezionale che fa registrare un vero e proprio boom di stranieri che arrivano in Italia per scoprire i borghi e le città originarie dei proprio antenati, ma anche di italiani che viaggiano all'estero o all'interno della penisola per riscoprire il proprio passato.

Le storie delle comunità nate dalla diaspora italiana che si è verificata tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, sono uno degli esempi più conosciuti di Heritage Travel.

La scoperta dei luoghi delle proprie origini è un fattore di grande importanza per molti italo-americani, italo-sudamericani, italo-canadesi e, sempre più spesso, offre una motivazione per visitare i luoghi legati alla propria storia familiare, complici anche le esperienze di alcune grandi star internazionali come Madonna, Lady Gaga, Martin Scorsese e John Travolta, che si sono dedicate a questa ricerca.

A rendere questa ricerca sempre più accessibile contribuisce in maniera significativa la diffusione degli strumenti digitali per la ricerca genealogica, a cominciare dall’analisi del DNA, grazie alla quale ricostruire la propria storia familiare.

La costruzione del proprio albero genealogico può fare emergere origini dimenticate, parenti lontani e legami internazionali che trasformano la semplice curiosità in un viaggio dal forte valore personale.

Secondo i dati di MyHeritage, piattaforma globale dedicata alla genealogia e alla scoperta delle origini familiari, l’interesse anche tra gli italiani è testimoniato dai numeri raggiunti dalla vendita di kit per l’analisi del DNA: in Italia sono più che raddoppiate (+134%) negli ultimi cinque anni.

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