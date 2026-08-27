Volete fare un viaggio o visitare un posto dall’altra parte del mondo? Dimenticate hotel e appartamenti. La nuova tendenza è “vivere una casa”: come?

Prendendosi cura dell’abitazione e, molto spesso, dei suoi animali domestici, durante il soggiorno. In questo consiste il fenomeno noto come house sitting (oppure “home sitting“), l’accordo tramite il quale una persona (l’house sitter, appunto, letteralmente “badante domestico”) vive temporaneamente nella casa di qualcun altro per custodirla e prendersene cura, in genere mentre il proprietario è via. Si tratta di un modo sempre più diffuso di viaggiare per risparmiare sull’alloggio.

Il vantaggio per chi viaggia, infatti, è non pagare un soggiorno in hotel e neanche l’affitto della casa. E il vantaggio per chi ospita è avere qualcuno, in sua assenza, che si prenda cura degli animali e della casa. Il funzionamento dell’house sitting si basa generalmente su un accordo tra proprietario e house sitter.

Ciò non avviene sulla parola, ma attraverso apposite piattaforme online (come trustedhousesitters.com, probabilmente la più utilizzata a livello internazionale, screen qui sotto), tramite le quali le persone possono pubblicare un annuncio indicando dove si trova la casa, per quanto tempo sarà necessario occuparsene e quali sono le attività richieste.

Prima di candidarsi per un incarico ed eventualmente accettarlo, dunque, è fondamentale leggere con attenzione tutte le condizioni e capire bene cosa sia richiesto dal proprietario.







