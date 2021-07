In viaggio con Tindo

Un autobus a energia solare completamente gratuito. Il suo nome è Tindo che in lingua aborigena significa "sole" è un mezzo pubblico che circola ad Adelaide in Australia parte di un progetto molto più ampio che si chiama "connector bus".









Le sue caratteristiche sono: alimentato ad energia solare attraverso dei pannelli fotovoltaici al 100% e gratuito al 100% sia per i cittadini che per i turisti. Il suo percorso passa attraverso i punti nevralgici della città e i luoghi di interesse turistico, il transito è ogni 60 minuti. Ha 40 posti suddivisi tra 25 seduti, 13 in piedi e due posti riservati ai disabili. La sua autonomia è di 200 km prima di dover fare la procedura di ricarica. La municipalità di Adelaide presentando il mezzo ha riferito: che è molto più facile e di conseguenza meno costoso offrire trasporto pubblico gratuito quando i mezzi sono alimentati ad energia solare. Una scelta ecologica a protezione del pianeta destinata a crescere.