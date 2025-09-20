CURIOSITÀ In viaggio per Parigi Aumento a doppia cifra per la percentuale di passeggeri da Milano verso la capitale francese in treno

In viaggio per Parigi.

Un segnale forte, quasi un plebiscito, che arriva direttamente dai binari. Per i viaggi tra Italia e Francia, da Milano a Parigi, il treno non è più una semplice alternativa, ma sta diventando la prima scelta.

Un’analisi della piattaforma Trainline ha registrato un dato impressionante: nel periodo tra l’1 e il 14 settembre 2025, i passeggeri sulla tratta ferroviaria Milano-Parigi sono aumentati del 71% rispetto allo stesso periodo di aprile.

Un aumento che non riguarda un caso isolato, ma delinea una trasformazione nel modo di viaggiare in Europa. L’idea che migliaia di persone abbiano improvvisamente abbracciato il treno solo per ridurre la propria impronta di carbonio è, infatti, una visione giusta ma parziale.

L’analisi scava più a fondo, svelando le ragioni che stanno convincendo anche i più scettici. Metà dei viaggiatori (il 50%) ha semplicemente messo sulla bilancia il tempo perso in code ai controlli di sicurezza, i trasferimenti verso aeroporti periferici e le restrizioni sui bagagli, concludendo che il gioco non vale più la candela.

Partire dal centro di Milano e arrivare nel cuore di Parigi è un vantaggio logistico che batte quasi ogni altra considerazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: