CURIOSITÀ In volo sopra Linate scortato da due caccia Un aereo di linea, Ita Airways, ha sorvolato i cieli di Milano, nella zona dell'aeroporto di Linate, scortato da due Jet

Lo facciamo tutti, appena si sente il frastuono di un aereo ci si ritrova con il naso all'insù per vederlo passare. I cittadini di Milano, in particolare quelli che risiedono in zona aeroporto di Linate sono rimasti impressionati da ciò che vedevano volare. Un volo di linea che ha effettuato diversi passaggi sopra Linate, scortato da due caccia militari.

Il velivolo era partito da Fiumicino diretto proprio all'aeroporto milanese ma nessuno sapeva darsi una spiegazione del perché fosse scortato. Sono subito partite diverse segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno notato l'Airbus A350, che volava a bassa quota. Non è scattato però nessun allarme, perché il volo era stato programmato: si trattava semplicemente di un'esercitazione in vista del Gran Premio di Monza di Formula 1 di domenica.

Per la cronaca i due velivoli militari che "scortavano" l'Airbus A350 erano due aerei della pattuglia acrobatica "Freccie Tricolori" con il preciso obbiettivo di sincronizzare i passaggi bassi sul rettilineo della pista di Monza.

"Tutto è bene ciò che finisce bene"...e l'ultimo chiuda la porta!

Come diceva un noto investigatore dei fumetti.

