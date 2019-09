Incontrano la Regina Elisabetta ma non la riconoscono, e lei sta al gioco

Ma si può non riconoscere la Regina d’Inghilterra?

Si può non realizzare che stai parlando con Elisabetta II madre di Carlo, nonna di William e Hanry? A quanto pare sì. E' accaduto ad un gruppo di turisti americani anche loro a Balmoral in Scozia dove sua maestà trascorre le sue vacanze estive. A riportare il curioso episodio è il Daily Mail, mettendo in risalto la prontezza di spirito e il senso dell'umorismo sfoggiato da Elisabetta d'Inghilterra nell'episodio. Il Tabloid inglese racconta l'episodio accaduto qualche giorno fa quando la sovrana era uscita per recarsi a fare una passeggiata nei pressi della residenza scozzese. Ovviamente il suo outfit non era quello al quale siamo abituati vederla nelle occasioni ufficiali, ovvero i cappottini color pastello accompagnati dagli immancabili cappellini in tinta a fare da pandant.

La regina per la sua passeggiata ha scelto foulard sul capo e giaccone di tweed... per giunta di un grigio fumo di Londra appunto

Ed è a questo punto che incrociando un gruppo di turisti americani sue maestà si sente chiedere se gentilmente poteva indicare la residenza della sovrana inglese, che a loro sapere doveva trovarsi da quelle parti. Elisabetta è stata al gioco, rispondendo che si, la dimora reale era nelle vicinanze. Nulla di strano se la cosa si fosse chiusa li , ma i turisti le hanno rivolto una seconda domanda, “lei ha mai incontrato la Regina?”

A questo punto Elisabetta II senza scomporsi e senza lasciare trasparire la sua vera identità ha continuato a sostenere la parte rispondendo “Io no, ma quel poliziotto sì”. la piacevole conversazione è proseguita con i turisti americani che hanno continuato a ignorare con chi stessero "real-mente" conversando.