Inizia il viaggio del Teatro Petrella

Un orizzonte nuovo che si apre per il Teatro Petrella di Longiano, ma avendo bene in vista semine e radici delle Stagioni passate. Con una certezza che rafforza le intenzioni, le progettualità: la possibilità di lavorare, da quest’anno, in una prospettiva pluriennale. La stagione 19.20 del Teatro Petrella di Longiano, dal titolo IN VIAGGIO, partita il 27 ottobre, si annuncia ricca di novità. La prima: l’aggiudicazione a Cronopios del bando del Comune di Longiano per l’affidamento dello storico Teatro - che nel 2020 compirà un secolo e mezzo di vita - per i prossimi quattro anni. “Dopo cinque stagioni gestite nella ‘precarietà’, con rinnovi annuali - sottolineano i due fondatori della società Roberto Alessi e Giuseppe Mariani -