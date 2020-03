Insalata di patate viola, cipollotti, uvetta e polvere di capperi

Ingredienti per 4 persone:

• 400 g patate viola

• 180 g cipolline sott’olio

• 2 cipollotti

• 2 cucchiai di uvetta

• 30 g mandorle (granella)

• Polvere di capperi qb

• 2 cucchiai di aceto balsamico di Modena

• Olio EVO qb

• Sale integrale qb

Preparazione: Mettere in ammollo l’uvetta in acqua tiepida per 10 minuti. Lavare accuratamente le patate viola senza togliere la buccia e lessare. Pulire i cipollotti lasciando buona parte delle foglie verdi, poi affettare finemente. Fare rosolare leggermente con olio EVO e sale in una padella antiaderente per qualche minuto poi unire le cipolline, l’uvetta sgocciolata e strizzata e la granella di mandorle. Mescolare il tutto e fare insaporire ancora per qualche minuto a fiamma bassa. In una ciotola preparare un’emulsione con 2 cucchiai di olio, aceto balsamico e sale e mettere da parte. Unire in una ciotola le patate lessate e tagliate a spicchi, il misto di cipollotti e condire con la vinaigrette preparata, mescolare delicatamente e servire con una spolverata di polvere di capperi.