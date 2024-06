CURIOSITÀ Inside Out 2 diventa serie Tv La rivelazione è arrivata durante un' intervista ad un settimanale specializzato

Inside Out 2 diventa serie Tv.

Non è passato molto tempo dall’uscita in Italia del tanto atteso sequel, Inside Out 2, che il mondo di Riley e delle sue emozioni torna a far parlare di sé per una novità interessante.

Se ne parlava già da tempo e diverse voci erano circolate, ma ora Pixar Animation Studios ha annunciato ufficialmente l’arrivo imminente di una serie televisiva spin-off ispirata al celebre film d’animazione.

[Banner_Google_ADS]

Questa nuova serie è destinata a portare il fascino dell’universo delle ingarbugliate emozioni che proviamo ogni giorno direttamente sullo schermo dei nostri dispositivi casalinghi, l’uscita è prevista infatti su Disney +.

Pete Docter, il geniale regista di Inside Out e mente creativa dietro il progetto, ha condiviso i primi dettagli durante un’intervista con Entertainment Weekly.

La serie dovrebbe arrivare in tv nella primavera del 2025 ma non c'è una data specifica al momento



Audio Gallery



I più letti della settimana: