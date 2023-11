CINEMA Inside Out 2 il teaser In arrivo nel 2024 presentato il teaser ufficiale del film prodotto da Disney Pixar

Anticipazioni dedicate al cinema in questo sabato, il film Disney e Pixar "Inside Out 2" arriverà nelle sale nel 2024. La nuova avventura nella mente di Riley introduce una nuova emozione: Ansia. Pronta a creare scompiglio e sembra che non sia sola. Della pellicola diretta da Kelsey Mann e prodotta da Mark Nielsen sono stati rilasciati il primo teaser trailer, poster e immagini.

Vi anticipiamo anche le voci della versione originale del film, Maya Hawke presta la propria voce ad Ansia, insieme a Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith in quello di Tristezza, Lewis Black in quello di Rabbia, Tony Hale in quello di Paura e Liza Lapira in quello di Disgusto.



