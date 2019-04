International Jazz Day: Il primo disco jazz era italiano

Oggi si festeggia l'International Jazz Day, arrivato all'8a edizione. In tutto il mondo musicisti e cantanti jazz si uniscono in una jam session planetaria per questo genere musicale unico, patrimonio dell'Unesco. E per chi non lo sapesse a dare il "la" alla produzione discografica jazzistica fu un musicista italo-americano di origine siciliana, Nick La Rocca. Suonava la cornetta ed era una vero virtuoso, e viene considerato uno dei pionieri del jazz classico.

Era un figlio d'arte, il padre suonava lo stesso strumento, ma osteggiava la sua passione per la musica: per il figlio voleva una vita più sicura di quella piena di stenti dei musicisti di allora. Tutto inutile, tempo pochi anni Nick diventò famoso. E firmò quello che viene conosciuto come il primo disco jazz della storia: Livery Stable Blues. Fu anche il primo ad utilizzare il termine jazz, che prima del 1918 si chiamava jass.

Anche a San Marino si festeggia questa giornata speciale con una jam session e ce ne parla la cantante Sarah Jane Ghiotti.