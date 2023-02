CURIOSITÀ Internet Explorer è ufficialmente in pensione La sicurezza e gli alti coti di gestione sarebbero alla base della chiusura del browser che ufficialmente da ieri è stato disattivato.

Internet Explorer è ufficialmente in pensione.

Per 28 anni è stato sulla cresta dell'onda ma da ieri non esiste più. Internet Explorer è stato ufficialmente “pensionato”, la sua storie è iniziata ufficialmente nel 1995.

Qualche mese fa era già stato ritirato dal mercato a partire da ieri, chiunque provi a cliccare sull’icona di Internet Explorer 11 viene rimandato a Microsoft Edge, l’ultima “creatura” del colosso informatico statunitense, disponibile su Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Va ricordato che il supporto a Internet Explorer, in particolare, è cessato ufficialmente il 15 giugno 2022. Quale è stato il motivo che ha portato alla chiusura ? Il motivo sembra sia la sicurezza.

Microsoft, infatti, non è più in grado di mantenere il supporto attivo per il suo storico browser in quanto costerebbe troppo. E le mancanza di aggiornamenti lo renderebbe troppo vulnerabile, esponendo gli utenti a virus, spyware e altri malware.



