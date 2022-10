CURIOSITÀ Interrompe la vendemmia per un'udienza in tribunale, ci arriva in trattore Obbligato a fermarsi con la raccolta si è presentato dal Giudice di pace per il rinvio dell'udienza poi è tornato al lavoro

Interrompe la vendemmia per un'udienza in tribunale, ci arriva in trattore.

La vendemmia ha ispirato poesie, canzoni e fantasie, rimane senza alcun dubbio un momento particolare nella vita di chi lavora in campagna. E Francesco Bertossi, che di professione lavora nell’azienda agricola Colle Villano di Faedis, proprio durante il periodo della raccolta dell'uva viene convocato dal tribunale. Tempo prima aveva chiesto di ottenere un rinvio delle udienze proprio per via dell'imminente raccolto del prezioso frutto.

[Banner_Google_ADS]



Ora era chiamato a discutere proprio la sua domanda, e in pieno raccolto. “Sono molto impegnato con la vendemmia in questi giorni e avevo inviato una richiesta per il rinvio, la settimana scorsa", dice il Bertossi, e continua aggiungendo: "Ho fatto tutto in fretta perché le piogge dell’ultimo periodo hanno fatto ritardare i lavori e la raccolta si è protratta. Lo spostamento dell’udienza non è stato concesso per mancanza dei tempi tecnici e così ho dovuto chiederlo verbalmente alla giudice Carla Milocco. Convocato, lascia così momentaneamente i campi per recarsi in tribunale, ma non passa da casa per prendere l'auto, decide di fare il tragitto dai campi al tribunale ....in trattore!

Per la giudice Milocco è stata un autentica sorpresa vedere parcheggiato di fronte all'entrata del tribunale un gigantesco trattore, le sue parole sono state infatti: “È la prima volta, in tanti anni di carriera in tribunale, che vedo un imputato arrivare in trattore”. Comunque tutto è andato a buon fine, perché il rinvio alla fine è stato accordato e si rivedranno a novembre.

Questa volta speriamo che il Bertossi ci vada in auto, o almeno in ...taxi.









Audio Gallery



I più letti della settimana: