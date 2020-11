ATTUALITÀ Intervento chirurgico accompagnato da un pianoforte acustico a 432 hertz Emiliano Toso ai microfoni di Radio San Marino

Intervento chirurgico accompagnato da un pianoforte acustico a 432 hertz.

Come può la musica avere un impatto positivo sulla salute ed il benessere delle persone? Ne hanno parlato Catia Demonte e Stefano Coveri con Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista, che nei giorni scorsi, ha accompagnato, con un pianoforte acustico a 432 hertz, il dott. Roberto Trignani, responsabile del reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona, per l’asportazione di un duplice tumore del midollo spinale in un bambino di dieci anni.

Riascolta il suo racconto nel nostro podcast!

